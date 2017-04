Je hebt romans waarin je de landschapsbeschrijvingen graag overslaat, maar bij Annie Proulx zou dat zonde zijn: haar talent om natuur in proza om te zetten is ongezien.

4.0 5 0

Verdwenen natuur in dit geval, want hier schetst ze het drama van de ontbossing in Noord-Amerika aan de hand van twee familiegeschiedenissen. ‘Schorshuiden’ is heerlijk veel tegelijk: een goed geplotte historische roman, een analyse van het kapitalistische systeem en een herinnering aan de ecologische ramp die eruit voortkomt.