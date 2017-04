4.0 5 0

In de jaren 70 en 80 was New York een jungle waar de ‘Sex and the City’-meiden geen vijf dagen zouden overleven, en Myles’ memoires zijn navenant waanzinnig. De plasseksscènes zijn plastisch, de roesmomenten talrijk, maar de inktzwarte blik in haar met eelt omkranste hart zindert het langst na. Een hevig mankende Nederlandse vertaling ten spijt: autobiografie zonder remmingen of weerga.