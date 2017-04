In ‘Efter’ werd verliefdheid als een te bestrijden ziekte beschouwd. Haar ‘Ivanov’ benaderde de paringsdans voornamelijk vanuit de wetenschapsethiek en één vrouw werd er in een laboratorium kunstmatig geïnsemineerd met chimpansee-sperma. Het verfilmde ‘Lieve Céline’ zei interessante dingen over fanliefde. En in ‘Fuzzie’ (Atlas Contact), haar zesde roman in acht jaar, gaat ze opnieuw op zoek naar the dark side of the moon.

Daartoe zoomt ze eerst in op een aantal dolende zielen. De ex-geliefden Maisie en Florence, jonge dames die elk in hun eigen hoekje wegkwijnen na een relatiebreuk. De gepensioneerde, gescheiden Diek stopt het gat in zijn hart met een resem internetdates. En Stephan voelt zich steeds minder thuis in zijn eigen relatie. Waarna Bervoets – en nu komt het – elk van die personages in het bezit laat komen van een mysterieus, pluizig en zowaar toogwijsheden spuiend bolletje. Niemand lijkt te weten waar die dingen – een soort hypergesofisticeerde tamagotchi’s – vandaan komen, maar Maisie, Diek en de anderen hebben er weinig vragen bij. Hun fuzzie blijkt bovendien aldoor de juiste woorden op het juiste moment te zeggen.