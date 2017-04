Jane Gardam - Een onberispelijke man

Haar roman begint gemoedelijk, als een knusse zaterdagavonddetective, met wat gekibbel tussen twee bejaarde buurmannen. Eén van hen is Edward Feathers, liefkozend Old Filth genoemd, een oude knar bij wie er evenwel ‘geen oudemannenlucht in huis hing’. Old Filth is immers een onberispelijke man – al zal een roman met die titel er natuurlijk alles aan doen om dat te weerleggen. En inderdaad: in de daaropvolgende bladzijden pelt Gardam geleidelijk alle lagen van haar schijnbaar smetteloze hoofdpersonage, tot alleen zijn aardedonkere kern overblijft. Old Filth geeft zich echter niet zomaar gewonnen: ‘Feiten, herinneringen, het leed dat het leven met zich meebrengt, moeten worden vergeten,’ stelt hij. Maar na de dood van zijn vrouw begint die stoïcijnse pose barsten te vertonen. Stemmen uit het verleden – niet het minst van zijn dode echtgenote – dwingen hem terug te kijken op zijn opmerkelijke levenswandel.

Filth dankt zijn bijnaam niet aan een gebrekkige hygiëne, maar aan een acroniem (Failed In London Try Hong Kong) waarmee Engelsen werden aangeduid die het geluk in de Britse kroonkolonie gingen zoeken. Filth is na een succesvolle juridische carrière in het Oosten een gerespecteerde éminence grise, maar meer nog dan een filth is hij een Raj-weeskind: één van de vele koloniale ambtenarenkinderen die door hun ouders terug naar het vaderland werden gestuurd zodra ze konden lopen. Het beruchtste Raj-weeskind is trouwens Rudyard Kipling, die een leven lang gebukt ging onder die vroegtijdige scheiding van zijn ouders. Ook Edward Feathers groeit grotendeels op als een ontheemde weesjongen. Zijn eerste jaren brengt hij door in de Maleisische jungle bij de plaatselijke primitieve bevolking, terwijl zijn vader vaker niet dan wel toekijkt vanuit zijn statige kolonistenwoning. Daarna wordt Edward naar een pleeggezin in Wales verscheept – een periode die een donker mysterie verhult – om uiteindelijk een traditionele opvoeding aan een Engelse kostschool te genieten. Het resultaat? Een diep verwarde, gespleten ziel die Filth een leven lang tracht te verbergen onder hagelwitte handschoenen, opgeblonken manchetknopen en afstandelijke omgangsvormen.