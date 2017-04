Benedict Wells ’ bestseller is een familiegeschiedenis over verlies, eenzaamheid en grootse liefde.

2.0 5 0

Alleen heeft de prijswinnende Duitse auteur daar weinig meer over te vertellen dan platitudes als ‘Dingen komen en gaan’ of ‘Alles gaat zoals het gaat’. Zijn kroniek over drie kinderen die hun ouders op jonge leeftijd verliezen, houdt met een irriterend doorzichtige spanningsopbouw, hol sentiment en gemakkelijke metaforen het midden tussen een stationsroman en een soapserie. Leest als een trein, maar voert je nergens heen.