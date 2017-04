In 1997 zat de Franse Artsen Zonder Grenzen-medewerker Christophe André 111 dagen vastgeklonken aan een radiator in een – op een matras na – lege kamer in Ingoesjetië .

Striptekenaar Guy Delisle (‘Pyongyang’, ‘Jeruzalem’) goot zijn dagelijkse strijd tegen de honger, een volle blaas en wurgende eenzaamheid in een sobere vertelling van dik 400 pagina’s. Of u ‘Gegijzeld’ nu op het toilet leest of in uw ruimste troonzaal: u kunt er donder op zeggen dat de muren na verloop van tijd op u zullen afkomen.