Hoewel de fragmenten soms grappig (‘Ik heb geen idee of hij gedoucht zal hebben. Dat zal zo’n beetje allesbepalend zijn’) of herkenbaar zijn (‘Ik weet niet of hij me nou streelt of een zenuwtrekje in zijn vinger heeft’), is de inhoud meestal even dunnetjes als het boek zelf. Maar wel – dat moeten we Dunham meegeven – altijd leuk om te lezen.