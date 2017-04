3.5 5 0

Daarop volgt een politieke analyse, inclusief voorstellen om die ongelijkheid op te lossen. Indrukwekkend! De wereld is complex en zo ook dit boek, dat eerder wordt gestudeerd dan gelezen. Helaas slaat Milanovic af en toe de bal mis in de interpretatie van feiten en studies. Toch is ‘Wereldwijde ongelijkheid’ een belangrijke bijdrage aan een volwassen debat over ongelijkheid.