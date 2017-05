In 2010 dwong Mark Vangheluwe zijn oom tot aftreden als bisschop van Brugge, nadat hij een geheime geluidsopname had gemaakt van een bekentenis in het bijzijn van kardinaal Godfried Danneels. Met de ‘Danneels-tapes’ had Mark Vangheluwe het bewijs in handen dat hij geen leugenaar of fantast was. Hij kon eindelijk loskomen van zijn oom die met medeweten van de familie zijn hele leven had gedomineerd: de man had hem gedoopt, gevormd en getrouwd. En ook zijn kinderen waren door Nonkel Roger met doopwater besprenkeld.

Mark Vangheluwe is de afgelopen jaren altijd in de schaduw gebleven. Hij gaf geen interviews na het ontslag van de bisschop, hij leverde geen commentaar op het kwetsende interview met VT4 vanuit het verborgene. Hij bleef anoniem: hij wilde niet met zijn naam in de krant.