Annie Ernaux - Meisjesherinneringen

Annie Ernaux graaft zich al een schrijverscarrière lang autobio, maar laat de olifant in haar kamer nu pas trompetten: in ‘Meisjesherinneringen’ deconstrueert ze minutieus het meisje dat ze was in de zomer van 1958, toen ze als leidster in een vakantiekolonie ‘de wanhoop van de huid’ leerde kennen.