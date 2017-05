Dat de opvolger van Paula Hawkins’ wereldwijde bestseller ‘Het meisje in de trein’ niet spannend is, dat je het moordmysterie over twee vrouwen die dood worden aangetroffen in een poel halverwege kunt wegleggen zonder enige interesse in de afloop, of dat de overvloed aan nauwelijks van elkaar verschillende vertelstemmen een warboel is, tot daar aan toe.