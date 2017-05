3.0 5 0

Hét bewijs dat ‘Mannen leggen me altijd alles uit’ van historica en schrijfster Rebecca Solnit relevant is. Het boek kreeg dezelfde titel als haar intussen klassiek geworden essay, dat opent met een tragikomische anekdote: op een feest krijgt Solnit van de gastheer een arrogante uitleg over een boek dat zíj geschreven heeft. Enter de term ‘mansplaining’. Want wat elke vrouw meemaakt, mag niet onbenoemd blijven. Verplichte lectuur voor iederéén, want we should all be feminists.