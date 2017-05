3.5 5 0

Boordevol intrigerende levensverhalen laveert Bloms vertelling vlot tussen alle onderdelen van die grote omwenteling. Religie loopt over in oorlog, die uitmondt in meer handel. Blom beschrijft fraai hoe intellectuelen zoals Spinoza de mensheid van fantasie naar wetenschap stuwen. Zijn brede perspectief en schrijftalent compenseren ruimschoots de tirades in de epiloog.