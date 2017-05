4.5 5 0

Zij en Marlena, 15 en 17, koesteren een ‘oog-van-de-stormgevoel’; ze proeven de warmte van de roes, het duizelingwekkende genot van de ontsporing, de adrenaline van leven in het moment. Tot Marlena kort na haar 18de verjaardag sterft en haar vriendin achterlaat, ten prooi aan onbetrouwbare herinneringen en vragen over de onkenbaarheid van alles en iedereen. En dat in precieuze zinnen, die de lezer evenmin kan vergeten als Cat Marlena. Een droomdebuut over een nachtmerrie.