James Salter werd geboren als James Horowitz, de zoon van een rijke makelaar uit New Jersey. Hij ging naar de middelbare school waar ook Jack Kerouac de juiste weg zocht. Hij studeerde af aan de militaire academie van West Point rond het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarna hij in Duitsland en Frankrijk gestationeerd werd, tot majoor promoveerde, en vanaf 1950 als gevechtspiloot ingezet werd tijdens de Koreaanse oorlog. Pas in ’56 – toen hij al 31 was – verruilde hij z’n vlieghelm voor een kroontjespen.

‘De jagers’ is het knagende relaas van een ervaren piloot, een voormalige hotshot, die zich in het luchtruim boven Korea in kunde, succes en eerbetuigingen voorbijgestoken ziet door jongere, roekelozere collega’s met een secuurdere blik en een vastere hand. Salter putte daarbij uitgebreid uit z’n eigen oorlogservaringen, en beschreef die met de brille van een natuurdocumentarist.