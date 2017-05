Sytske van Koeveringe duikt met haar debuutroman in het hoofd van de door een eetstoornis en alcoholisme geplaagde jonge schoonmaakster Julia.

Niet alles in dat hoofd is even boeiend, maar wanneer Julia’s monotone stem gebruikt wordt om de dodelijke dagdagelijksheid en de moeizame menselijke interacties die ermee gepaard gaan te ontleden, raakt Van Koeveringe met een bijwijlen verontrustende precisie aan de essentie van onze naast elkaar geleefde levens.