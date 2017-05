Wat een pech heeft Margot Vanderstraeten : haar nieuwste, over haar tijd als werkstudente bij een orthodox-joodse familie, had een jaar geleden geheid potten gebroken.

2.5 5 0

Vanderstraeten past nog altijd meer in het vakje ‘kundige journaliste’ dan ‘literair auteur’, maar haar unieke inkijk in een heel gesloten gemeenschap is goud waard. Helaas schetste ene Jeroen Meus een kleine maand geleden al het definitieve portret van de joden in Antwerpen, en leerde zo heel Vlaanderen het verschil tussen koosjer en tereefa. Meer mazzel volgende keer!