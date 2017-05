4.0 5 0

Gary Younge levert het bewijs: hij beschrijft de laatste momenten van tien jonge snaken, doodgeschoten op dezelfde dag. Dat doet hij zonder tranentrekkerij of politieke kleur – u krijgt de feiten en niets anders – maar wel in bloedrode inkt. Enkel lezen als u een krop in de keel kunt verdragen, en als u nog maar eens een reminder nodig hebt dat de VS zware problemen hebben.