Adriaan van Dis - In het buitengebied

Zou het die prijzenregen van de voorbije jaren zijn geweest – de Libris Literatuurprijs twee jaar geleden, en de Constantijn Huygens-prijs 2015 voor zijn gehele oeuvre – die Van Dis op zijn 70ste nog tot nieuwe hoogtes stuwt? Of was het de dood van zijn moeder in 2014, op 100-jarige leeftijd, die de sluizen bij Van Dis openzette? Wie in ‘In het buitengebied’ tussen de regels leest, stoot op het waarschijnlijkste antwoord: de drang, de nood om te schrijven, blijft bij Van Dis onveranderlijk hoog. ‘Als je ouder wordt, dat geloof ik absoluut, worden je merkwaardigheden, je pijn, je donkere dromen sterker,’ zei hij daar drie jaar geleden over in Humo. Koren op de molen van Van Dis’ psychiater, en op die van zijn lezers, die de vruchten van al dat zielenleed mogen plukken in ‘In het buitengebied’.

Een ‘roman in verhalen’, zo luidt de ondertitel van zijn nieuwste, en inderdaad: wie ‘In het buitengebied’ van kaft tot kaft leest, stuit op een verhalenbundel met steeds hetzelfde hoofdpersonage, niet op een homogene roman. Dat hoofdpersonage lijkt – het is stilaan een traditie in zijn oeuvre – verdacht veel op Adriaan van Dis: een schrijver op leeftijd die teruggetrokken leeft op een lap Hollandse grond, waar hij zich toelegt op het telen van groenten en de lokroep van de zelfgekozen dood het hoofd probeert te bieden. Van Dis beleeft duidelijk veel plezier aan dat autobiografische spelletje. In een heerlijk venijnig nawoord wijt hij elke overeenkomst met de werkelijkheid aan ‘louter toeval’, en geeft hij ‘al wie zich herkent ongelijk’. Van Dis schoffeert immers nogal wat af, al krijgt geen enkel personage het zo hard te verduren als de eenzame schrijver. ‘In het buitengebied’ is in de eerste plaats een genadeloos zelfonderzoek van een man wiens Binnenstem (dat deel van ons zelfbewustzijn dat alle flaters die we ooit begaan hebben in alfabetische volgorde bijhoudt) steeds luider begint te klinken naarmate hij ouder en eenzamer wordt.