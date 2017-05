Onderzoeksjournalist Dominique Soenens spit drie actuele dossiers (farma, kernenergie, defensie) uit om het lobbyen in de Wetstraat te beschrijven.

3.5 5 0

Hoewel hij te kwistig verdachtmakingen rondstrooit, is het geen gratuite tirade tegen het lobbywerk. Hij negeert de wetenschappelijke literatuur over macht en invloed, maar toont wel gedetailleerd hoe lobbyen in de praktijk werkt en legt met tientallen interviews de impact bloot. Zo betaalt België veel meer voor bepaalde medicijnen dan andere landen.