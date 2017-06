2.5 5 0

Het leven van een excentriek personage, in dit geval: een emotioneel gestoorde maagd van 34, neemt een gekke wending: hij ‘moet’ door omstandigheden op zoek naar een lief. Wij zijn dol op literaire freakshows, en de schrijver die debuteerde met het (door Tim Burton verfilmde) sprookje ‘Big Fish’ is er doorgaans goed in. Maar ditmaal zijn de nevenfiguren ongeloofwaardig, de plot richtingloos en de overpeinzingen over de maatschappij weinig interessant. Titel noch boek zijn hoogvliegers.