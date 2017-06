Hoe komt dat toch? Aanvankelijk dacht ik, zoals zovelen, dat dat is omdat Trump ‘de satire heeft ingehaald’: probeer maar eens een karikatuur te maken van iemand die zelf al een door en door groteske hyperbool is. Maar tijdens het lezen van ‘Pussy’, de satirische Trump-novelle van Howard Jacobson, realiseerde ik me dat er ook iets anders kan spelen.

Jacobson maakt Trump belachelijk op de sleetse manier die we inmiddels kennen. Ook zonder de cartoonachtige plaatjes die erbij afgedrukt staan, zien we dat Trump hier als een schreeuwerig, verongelijkt kind wordt neergezet. Fracassus heet het vloekende en tierende prinsje in de republiek Urbs-Ludus. Hij stoot weinig andere klanken uit dan ‘fuck’, ‘hoer’ en ‘nikker’. Hij is omringd door lakeien in zijn gouden torens. Hij kijkt de hele dag tv en twittert dat het een aard heeft. Enzovoort. Dat leek misschien een geinige vondst op 9 november, toen Jacobson eraan begon, uit woede en frustratie. Maar inmiddels is hier niets grappig meer aan.