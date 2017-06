Stop het pissen op het graf van The Great American Novel, want hij ligt er nog niet in.

‘Sport der koningen’ is een beest van bijna 700 pagina’s over een ambitieuze zoon uit een vooraanstaande familie in Kentucky. Een familie-epos over eerzucht en verknipte vaders, én een genadeloze doorlichting van de rassensegregatie in Amerika, én een handleiding paardenfokken. Zodra hij het volledige alfabet onder de knie heeft, moet Donald Trump deze lezen.