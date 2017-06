3.5 5 0

Politicus en denker Edmund Burke (1729-1797) neemt er de Franse Revolutie in onder vuur. Theodore Dalrymple schreef een scherpzinnige, maar korte inleiding bij de tegendraadse klassieker en gooit de lezer zonder veel houvast in diep water. De pompeuze schrijfstijl maakt het boek zo al moeilijk verteerbaar. Toch een aanrader, want om ideeën te kunnen bekritiseren moet je ze eerst begrijpen.