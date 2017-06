Riad Sattouf - De Arabier van de toekomst 3 (1985-1987)

Veel Arabieren herkennen zich in Sattoufs grimmige schets van de Arabische wereld uit de jaren 80, maar vinden wel dat hij niets positiefs vertelt over die voor sommigen ook mooie tijd. Tegenstanders maken Sattouf uit voor racist omdat hij de Arabieren portretteert als achterlijk en gewelddadig. Bovendien werd er van hem verwacht dat hij stelling zou nemen in de discussie over moslims en migranten. Hij was cartoonist voor het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en schreef een boek over zijn jeugd in twee Arabische landen, dus wat waren zijn persoonlijke standpunten? Dat was precies waar Sattouf geen zin in had. Hij wilde gewoon afrekenen met zijn nare jeugd in het Midden-Oosten.

Met de eerste twee delen haalde Sattouf herinneringen op aan zijn jeugd in het Libië van Kadhafi en het Syrië van Assad. De twee landen werden geregeerd door totalitaire regimes en waren bijna hermetisch afgesloten van de rest van de wereld. Riads vader vertrok eind jaren 70 samen met zijn blanke Franse vrouw uit Parijs naar Libië omdat hij daar werk aangeboden kreeg en omdat hij overtuigd was van de ‘pan-Arabische droom’. Niet voor niets heet het boek ‘De Arabier van de toekomst’: Riads vader had grote plannen met zijn zoon.