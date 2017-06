3.5 5 0

Laten we Anjum onthouden, een transgender die met zichzelf vecht. Tilo ook, die in Kasjmir de liefde zoekt maar de oorlog vindt. En het Indiaas-Pakistaanse subcontinent, waar de bodem zeiknat is van het bloed. Twintig jaar na ‘De God van kleine dingen’ heeft Arundhati Roy weer een roman geschreven waar je dagenlang kopje onder in kunt. Puntje af voor de soms obsessieve wijdlopigheid, puntje bij voor de roezige finale.