Even ‘aan de andere kant van de schutting’ kijken, noemde de Joods-Oostenrijkse schrijver dat. Net als in zijn meesterlijke proza levert het bij momenten erg rake en fraai geformuleerde observaties op, maar Roth schrijft beter wanneer hij zich niet in zijn eigen geest, maar in die van zijn personages verliest.