Hij brengt het verhaal van Saïd en Nadia, twee kersverse geliefden van wie de stad plots in oorlogsgebied transformeert. De meesterlijke plottwist: overal zijn er deuren die lijken op scifi-worm-gaten: stap erdoor en u verschijnt ergens in het Westen, in een betere wereld. Verwacht confronterende vragen en briljant proza in deze magische migratieroman.