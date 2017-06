Ze wordt weleens de Queen of Crime genoemd, en hoewel dat erg veel lof is, verdient Karin Slaughter zeker een positie aan het hof van de misdaadschrijverij.

In haar nieuwe thriller, over twee zussen die door een moordpartij op een school met hun eigen bloederige verleden geconfronteerd worden, combineert ze gruwelijke details met een franjeloze stijl. Niet alle verhaaltechnische manoeuvres zijn even geslaagd, maar Slaughter maakt mensen van clichépersonages en weet soms zelfs te ontroeren.