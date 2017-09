3.5 5 0

Zijn boek biedt een goed gestoffeerd, maar ook ambtelijk antwoord op de vraag hoe we ook weer aan die EU, NAVO en andere waren begonnen. Maar Falters pen verzandt in gedetailleerde vergaderverslagen. Interessant voor wie erbij had willen zijn, minder voor de rest van de wereld. Kortom, alleen voor wie de geboorte in slow motion wil zien.