Valeria Luiselli - Vertel me het einde - Een essay in veertig vragen

Zo blijkt toch uit Valeria Luiselli’s ‘Vertel me het einde’, een essay waarin de Mexicaanse schrijfster, die zelf op een greencard wacht, haar ervaringen als vrijwillige tolk in de rechtbank voor immigratiezaken in New York beschrijft. De auteur van de essaybundel ‘Valse papieren’ (2012) en de romans ‘De gewichtlozen’ (2014) en ‘De geschiedenis van mijn tanden’ (2015) interviewt er minderjarige immigranten aan de hand van een intakeformulier met veertig vragen. Niks over banden met nazi-Duitsland, maar in tegenstelling tot de grappende toerist die niet meer dan een goed begin van zijn vakantie op het spel zet, riskeren de vluchtende Centraal-Amerikaanse kinderen met wie Luiselli spreekt hun toekomst als ze niet de juiste antwoorden geven op vragen als ‘Waarom ben je naar de Verenigde Staten gekomen?’ Volgens Luiselli ‘jagen ze vaak niet eens de Amerikaanse droom na, maar hopen ze simpelweg te ontwaken uit de nachtmerrie waarin ze geboren zijn.’

De verhalen die de schrijfster van de kinderen te horen krijgt, zijn verschrikkelijk. De cijfers waar ze die verhalen mee doorspekt zo mogelijk nog verschrikkelijker: ‘80 procent van de vrouwen en meisjes die Mexico doorkruisen om bij de Amerikaanse grens te komen, wordt onderweg verkracht. Verkrachtingen komen zo vaak voor dat de meesten van hen aan het begin van hun reis naar het noorden uit voorzorg anticonceptie nemen.’ Sinds 2006 zijn naar schatting meer dan 120.000 migranten verdwenen. Burgerwachten en drugsbendes staan hun naar het leven. En net als in Europa sussen politici en burgers hun geweten met de valse gedachte dat de vluchtelingencrisis vooral een probleem van buiten is, ‘een ‘ver weg’-probleem in een vreemd land dat niemand op de kaart kan aanwijzen’.