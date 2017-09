‘De acht bergen’ is niet urgent. ‘De acht bergen’ gaat niet over terreur of technologie.

4.5 5 0

‘De acht bergen’ gaat over bergen. En over het gevoelsleven van twee vrienden. Maar als je kunt schrijven zoals Premio Strega-winnaar Paolo Cognetti, dan heeft een roman verder niets nodig. In uiterst elegante zinnen vol mooie woorden als ‘alm’ en ‘morene’ vertelt de 39-jarige Italiaan zijn bergbewonersverhaal. De stijl is helder als een bergriviertje waar intens ontroerend literair goud in blinkt.

