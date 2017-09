3.5 5 0

Haar woordenmitraillette schiet niet altijd raak, maar deze kogelregen is niettemin een doordachte kritiek op Trump én een goede samenvatting van haar eerder werk. ‘Nee is niet genoeg’ bevat weinig nieuwe ideeën, maar is wel een aanstekelijke strijdkreet voor een meer zorgzame wereld.