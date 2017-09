Westerns tonen vaak weidse landschappen waarin gevaarlijke avonturen worden beleefd, maar de eerste regel van Delphine Lecomptes nieuwe dichtbundel ‘Western’ luidt: ‘Ik blijf het liefst in Brugge’.

Net als in eerder werk voert de Belgische talloze bevreemdende personages op – zoals een ontslagen kraanmachinist ‘die klaarkomt als een gewonde reiger’ – in een grotesk en tegenstrijdig universum tussen feitelijke opsomming en autobiografische fictie in. Lecompte vergroot met overtuiging onze absurde werkelijkheid uit.

