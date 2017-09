Willem Elsschot - Kaas

‘Maar hoe raak ik al die kaas kwijt?’ is het potsierlijke probleem waar Laarmans mee kampt. Hij is een bescheiden klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company. Daar valt geen eer mee te halen in de Antwerpse burgerlijke milieus. Zijn welgestelde kennis Van Schoonbeke schaamt zich zelfs om hem bij zijn vrienden te introduceren – ‘Een klerk heeft niets heiligs over zich.

Hij staat moedernaakt op de wereld. Twee seconden dacht hij na, langer niet, en stelde mij dan voor als ‘mijnheer Laarmans van de Scheepstimmerwerven’,’ schrijft Laarmans – het boek is opgebouwd uit zijn brieven. Maar niet getreurd: Van Schoonbeke kent via via een Nederlands bedrijf dat nog een groothandelaar in België en Luxemburg zoekt. Laarmans heeft niets met de volvette Edammer die hij geacht wordt te verpatsen – ‘’t Is vreemd, maar ik vond aan dat artikel iets walgelijks en iets belachelijks. (…)