Als een claustrofobische speleoloog graaft Dirk Rochtus in de politieke ziel van onze oosterburen, die op 24 september een nieuwe regering kiezen.

2.5 5 0

De docent Internationale Politiek en Duitse Geschiedenis weigert in de diepte af te dalen, herkauwt de actualiteit, haspelt de geschiedenis af en spoedt zich verder zodra hij even een interessant onderwerp aanraakt. Zo schetst de professor veelbelovend maar uiteindelijk oppervlakkig de Frans-Duitse relaties, en zelfs over Angela Merkel blijft hij op de vlakte.