Orhan Pamuk - De vrouw met het rode haar

Het twaalfde boek van Orhan Pamuk tolt als een literaire derwisj rond mythische vader-zoonrelaties. De Nobelprijswinnaar diept er twee op: de ‘westerse’ mythe van Oedipus en de ‘oosterse’ mythe van Rostam en Sohrab. In de eerste doodt een zoon zijn vader. In de tweede doodt de vader de zoon. Met een roman over een jongen wiens vader verdwijnt laat de Turkse schrijver zijn lezers de vruchten plukken van een oprechte fascinatie voor het thema.