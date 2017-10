Christophe Van Gerrewey fileert in vijf gesprekken de hedendaagse arbeidsmarkt. De culturele sector, de academische wereld of het bedrijfsleven: overal loeren inefficiëntie, machtsgeilheid en concurrentie om de hoek.

3.5 5 0

Als een Vlaamse Woody Allen laat Van Gerrewey zijn neurotische verteller contempleren in een koffiebar: ‘Lungo of americano, bekertje of kop – wat je ook kiest, je kiest verkeerd.’ ‘Werk werk werk’ is een deprimerende, maar ook zeer geestige fictionele tegenhanger van Alain de Bottons ‘Ode aan de arbeid’.