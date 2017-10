3.0 5 0

En met sommige scènes solliciteren ze ook iets te nadrukkelijk voor zo’n adaptatie. Maar vader en zoon King gebruiken genreliteratuur voor datgene waarvoor ze dient: entertainende maatschappijkritiek. Niet élk idee dat wordt geopperd in hun alternatieve werkelijkheid waarin de vrouwelijke helft van de wereldbevolking in slaap valt, is even doordacht, maar ‘Schone slaapsters’ is met plezier geschreven.