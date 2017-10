Historicus Vincent Scheltiens ontleedt hoe nationalisten aan beide kanten van de taalgrens in een verbaal pingpongspel de Vlaamse en Waalse identiteit in elkaar flansten, en hoe beide groepen dezelfde retoriek tot vervelens toe herhalen.

3.0 5 0

Deze mentaliteitsgeschiedenis gaat meer over wat nationalisten zéggen dan over feitelijke gebeurtenissen. Daardoor is ze een delicatesse voor de communautaire fijnproever, maar moeilijk verteerbaar voor een breed publiek.