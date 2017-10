Tom Hanks is al lang een verwoed verzamelaar van oude typemachines en sinds kort is de Hollywoodster ze ook daadwerkelijk beginnen te gebruiken.

3.0 5 0

Het resultaat is een verhalenbundel die een beetje lijkt op de acteur zelf: braaf en degelijk. Hanks’ met een scheut nostalgie en melancholie overgoten stukjes americana gaan over bowlingbanen, ruimtereizen en vluchtelingen, en ze houden dankzij die diversiteit de aandacht vast. Echt uitpakken met boeiende inzichten of verrassend taalgebruik doen ze dan weer iets minder.