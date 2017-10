Dat literair recensent Mark Cloostermans een boek heeft geschreven waarin hij series door een literaire bril bekijkt, en noch ‘The Sopranos’ (de lol was eraf na de dood van Livia, aldus de auteur), noch ‘Deadwood’ of ‘The Wire’ een eigen hoofdstuk gunt – tot daaraan toe.

Helaas leidt bij de titels die wel aan bod komen (o.a. ‘The West Wing’ en ‘In Treatment’), de vergelijking met boeken als ‘Utopia’ van Thomas More of ‘Bekentenissen van Zeno’ van Italo Svevo niet tot echt nieuwe of interessante inzichten.