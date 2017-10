Ook in zijn eerste roman slaagt George Saunders, grootmeester van het Amerikaanse kortverhaal, erin volstrekt origineel uit de hoek te komen.

4.0 5 0

Aan het begin van de Burgeroorlog begraaft president Lincoln zijn elfjarige zoon, een voorafschaduwing van de vele zonen die nog zullen sneuvelen. De bardo uit de titel is de transitzone tussen dood en wedergeboorte in het Tibetaanse boeddhisme, en daar speelt deze volledig in dialoog geschreven roman zich af. Een virtuoos vormexperiment vol gevoel.