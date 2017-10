Onno Blom - Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers

Zijn oudere boer Gerrit overleed aan difterie in de laatste oorlogszomer, hij was 22. Eva, een dochter uit zijn eerste huwelijk, was 2 jaar toen ze een kokend bad niet overleefde. Ook de dood van zijn vader, een protestant die zijn rebellerende zoon ooit aan de deur had gezet, hakte op hem in. En niet minder dramatisch was het verlies van Voske, de kat die Wolkers, een notoir liefhebber van plant en dier, 21 jaar had vergezeld.

Trauma’s genoeg dus, die ‘de meest autobiografische schrijver van Nederland’ (zíjn omschrijving) in zijn romans zou blijven omcirkelen. Leven en werk, stelde hij ook, vielen bij hem samen, en in beide mobiliseerde hij de krachten van Eros om Thanatos te bevechten: is de roman ‘Turks fruit’ niet de bekendste illustratie van de ontketening der lusten in de sixties? Zijn scheppingsdrift en zijn seksuele drift gingen gelijk op, en biograaf Onno Blom weet beide met een bewonderenswaardig compositorisch vermogen in duidelijke verhaallijnen te kanaliseren. Als neuker debuteerde Wolkers in mei ’45, met een druiper als gevolg. Zijn eerste boek was er in 1961, de doorbraak in 1962 met de roman ‘Kort Amerikaans’. 36 was hij toen al, voordien had hij vooral als beeldhouwer naam proberen te maken.