In deze tegen slapstick aanleunende satire beleven we het straatleven van Harlem via Winston, het evenbeeld van Notorious B.I.G, even meedogenloos als Billy the Kid. Een vermakelijke weergave van het getto, vol schertsende dialogen en etnische archetypes, maar toch wat ver van ons bed. Ondanks de verdienstelijke vertaling blijft het wennen aan zinnen als ‘Allejezus, nikker, krijg de pleuris.’