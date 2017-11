De vertelster/moderator van ‘Gesprekken met vrienden’ is Frances: 21, biseksueel, ingeschreven aan het Trinity College in Dublin. Bij aanvang van de roman geen Frances zonder vriendin Bobbi. De aard van hun entente is voor alle partijen helder: Bobbi is zelfverzekerd, mooi en luid, in haar schaduw is Frances bedachtzamer en kritischer voor zichzelf. Die duidelijkheid maakt de vriendschap hecht, maar de harmonie is iel, de veiligheid illusoir.

Frances en Bobbi zijn performende dichters, en na een poëzieavond worden ze uitgenodigd bij fotografe en essayiste Melissa in Monkstown, een wijk voor gefortuneerden in Zuid-Dublin. Het wordt hun toegangspoort naar een volwassener wereld, en naar volwassener problemen. Wanneer Frances een affaire begint met Nick, de echtgenoot van Melissa, komen de eerste scheuren in de ‘Bobbi en ik’-unit.