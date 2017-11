Is het zo’n revelatie dat de vrouwelijke seksualiteit complex en dwingend is, en niet per se afhankelijk van twee à drie decimeter kloppend paars?

3.5 5 0

Dat burgerlijke tevredenheid, indringende liefde voor het eigen kroost en een buitelend verlangen naar andere lichamen en levens elkaar niet uitsluiten in een vrouwenhoofd? Dat wie wie gebruikt niet zo eenduidig is, in de verhouding tussen prostituee en klant? Neen, mag ik hopen, maar dat is niet erg, want Karen Connelly heeft het allemaal heerlijk beschonken opgeschreven.