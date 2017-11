Charlotte Mutsaers beweerde bij wijze van marketing in een interview dat ze, precies zoals ze in haar nieuwe roman beschrijft, kinderporno doorverkocht aan een sekswinkeltje.

3.5 5 0

Dat bleek geen héél slimme zet, maar het verandert niks aan het feit dat de 75-jarige Petra Pan van de Nederlandstalige letteren met deze liefdevolle ode aan haar in 2001 overleden broer Barend een speels met feit en fictie jonglerend boek schreef. De inzichten zijn soms even frivool als de taal, maar die taal is wel fris en fruitig.