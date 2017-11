Gustaaf Peek - Verzet! Pleidooi voor communisme

Gustaaf Peek, bekend van ‘Godin, held’, een roman waarin de literair opgeschreven seks van zowat iedere pagina spatte, waagt zich nu aan een pamflet en een pleidooi voor wat Bart De Wever graag het ‘restafval van de 20ste eeuw’ noemt. In de stijl van Stéphane Hessels ‘Indignez-vous!’ neemt de Nederlander de maat van de wilde vrije markt en een op hol geslagen kapitalisme. Tot zover wil het nog meevallen. Wie de systeemkritiek van een Naomi Klein, Jeremy Corbyn of Bernie Sanders bewondert, zal instemmend knikken met de analyse die Peek borstelt. Hij doet dat bovendien – noblesse oblige – in een vloeiende literaire stijl die je zelden of nooit in politieke pamfletten aantreft. Met zinnen als: ‘Ons geloof dat mensen met minder geld ook minder zijn en hun karige gebonden levens verdienen. Ons geloof dat de rijke door zijn ijver recht heeft op zijn gouden bergen, zijn vrijheid.’

De blinde speculatiedrift, de tomeloze hebzucht, de groeiende ongelijkheid tussen de 1 procent en de rest van de wereldbevolking, de schaamteloze weigering van diezelfden om ook maar een minimum aan belastingsolidariteit te willen opbrengen: Peek vindt in de actualiteit feiten genoeg om aan te tonen dat de vrije markt niet de beste van alle denkbare werelden is. Sterk zijn de observaties over hoe besparingsdrift de politieke mantra van de elite is geworden, terwijl geld als manna uit de hemel viel om bijna door hebzucht failliet gegane banken te redden.