Jan Cremer - Sirenen

Cremers ‘onverbiddelijke bestseller’ – zíjn woorden, nog voordat ook maar één boek verkocht was – werd zo’n schandaalsucces dat de schrijver en schilder sindsdien vooral variaties van hetzelfde verhaal brengt, terend op zijn reputatie van rebelse relschopper. Dat werkt meer dan vijftig jaar later blijkbaar nog steeds, want op 17 november mocht de inmiddels 77 jaar oude koning van de controverse in de populaire Nederlandse talkshow ‘De wereld draait door’ aan presentator Matthijs van Nieuwkerk komen uitleggen wat nu precies het onderwerp vormt van deel twee van zijn ‘Odyssee’-reeks, na een eerste luik over zijn vader.

Met ogen waaruit elk moment een traan kon opwellen, vertelde Cremer dat ‘Sirenen’ over zijn Grote Liefde Loesje Hamel gaat. Zij was een verpleegster toen hij in 1959 in de Amsterdamse dancing Lucky Star op slag verliefd werd, en een gevierd model toen het koppel enkele jaren later voor de zoveelste keer uit elkaar ging. Toen Hamel in 1974, op 35-jarige leeftijd, aan kanker overleed, was ze allang uit Cremers oog, maar nog niet uit zijn hart verdwenen. Of zo blijkt toch uit zijn amoureuze ode aan de ‘levenslustige West-Friezin’, wier herontdekte en in de roman verwerkte brieven hem een halve eeuw later deden inzien hoe klootzakkerig hij destijds was omgesprongen met haar liefde.